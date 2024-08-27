Girne'ye 16 kilogram yağmur yağdı

Yaz ortasında gelen yağışlı hava en fazla Girne bölgesinde etkili oldu.

Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre, bu sabah itibarıyla son 24 saatte Girne'de metrekareye 16 kilogram yağmur yağdı.

Daire açıklamasına göre en fazla yağış metrekareye 16 kilogramla Girne’de kaydedilirken, Boğaz’a 15, Karaoğlanoğlu’na 14, Lefkoşa’ya 2, Alsancak, Gemikonağı ve YDÜ bölgesine 1 kilogram yağış düştü.

Diğer yağış alan bölgelerde metrekarede 1 kilogramdan az yağış kaydedildi.