Girne'ye 16 kilogram yağmur yağdı

ads ads ads ads
27/08/2024

ads
Girne'ye 16 kilogram yağmur yağdı

 Yaz ortasında gelen yağışlı  hava en fazla Girne bölgesinde etkili oldu.

Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre, bu sabah itibarıyla son 24 saatte Girne'de metrekareye 16 kilogram yağmur yağdı.

Daire açıklamasına göre en fazla yağış metrekareye 16 kilogramla Girne’de kaydedilirken, Boğaz’a 15, Karaoğlanoğlu’na 14, Lefkoşa’ya 2, Alsancak, Gemikonağı ve YDÜ bölgesine 1 kilogram yağış düştü.

Diğer yağış alan bölgelerde metrekarede 1 kilogramdan az yağış kaydedildi.

27/08/2024 12:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: yağış, yağmur, meteoroloji, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.