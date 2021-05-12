Girne'ye Engelsiz Doğal Yaşam Parkı

Yaşamını, Özel Gereksinimli Çocuklara, Belediyeye Bağlı Folklor Ve Tiyatro Oluşumlarıyla Gençlere Ve Girne’nin Gelişmesine Adayan Denkay Başel’in Adı Girne Salih Miroğlu Caddesinde Oluşturulacak Bir Engelsiz Doğal Yaşam Parkında Yaşatılacak.

Girne Belediyesi ve Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı işbirliği ile Çocukların, Gençlerin ve Girne Sakinlerinin nefes almasına imkan sağlayacak Engelsiz Ve Doğal Yaşam Parkının yapımına, bugün sembolik bir seremoniyle başlandı.

Girne Belediyesi Kent Estetiği şubesi tarafından hazırlanan ve 1 milyon Türk Lirasına mal olması planlanan proje Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı tarafından finanse edilecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye ve vakıf işbirliği ile yapılacak projeyle Girne’ye kendini adayan Özel Eğitim Öğretmeni ve Okul Müdürü olan Denkay Başel’in adının yaşatılacağını belirterek, yeşil alan projesinin tüm Girne halkına hayırlı olmasını diledi.

Proje alanında yer alan çam ağaçlarının ve doğal görünümün korunacağını söyleyen Güngördü, engelli birey ve çocukların erişimine uygun, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak oyun aletlerinin yer alacağı, yüksek internet altyapısı da sunacak projenin, vakfın vizyonunu temsil eden bir alan olacağını kaydetti.

Konuşmasında, projenin hayat bulmasına katkı koyan, Başel Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve vakıf kurucusu Burak Başel’e, Girne Belediyesi Meclisine, Kent Estetiği şubesine teşekkür eden Güngördü, projenin en kısa zamanda tamamlanacağına inanç belirtti.

Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı kurucusu ve Başel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Başel de, kendilerine, herkesin erişimine imkan tanıyacak, engelsiz ve doğal malzemelerle düzenlenecek bu yeşil alanın düzenlemesi fırsatını veren Girne Belediyesine teşekkürlerini sundu.

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12/05/2021 08:58