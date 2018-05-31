HABER KIBRIS

Girne'ye gidecekler dikkat! Yol kapandı!

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31/05/2018

Girne'ye gidecekler dikkat! Yol kapandı!
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Gönyeli Çemberinden Girne istikametine trafik akışı yol güvenliği açısından kapatıldı.

Lefkoşa -Girne Anayolu, Livenium Sitesi karşısında anayol içerisinde, tarlalardan gelen sular çamur birikintisi oluşturdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamdda, “ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle Lefkoşa -Girne Anayolu, Livenium Sitesi karşısında anayol içerisinde tarlalardan gelen sular ve çamur birikintisinden dolayı yol tehlike arz etmektedir.

Bu amaçla  Gönyeli Çemberinden Girne istikametine trafik akışı yol güvenliği açısından kapatıldı.

Açıklamada, “Girne istikametine gidecek sürücülerin  Gönyeli -Boğazköy Anayolunu kullanmaları, ayrıca  şehir içi yollar ile yol kenarlarında oluşan gerek kendi, gerekse yayaların güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyetmeleri önemle rica olunur” ifadelerine de yer verildi.

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TAGS: girne, yol, lefkoşa
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