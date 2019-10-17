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Girne'yi Yağmur Vurdu!

Girne'de şehir içinde bazı yollar ve caddeler sular altında kaldı.

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17/10/2019
HK

Sağanak yağmur Girne’de etkili oldu.

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Girne'yi Yağmur Vurdu!

Girne’de bugün öğleden sonra başlayan yoğun yağış nedeniyle yolları su kapladı. Şiddetli yağış nedeni ile bazı araçlar yolda kaldı, iş yerlerini su bastı.

Polis Basın Subaylığı , ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle gerek anayollarda gerekse şehir içlerinde su birikintileri oluştuğuna vurgu yaparak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini önemle rica etti.

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17/10/2019 16:34
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TAGS: yağmur, girne, haber, kıbrıs, yağış
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