Girne'yi Yağmur Vurdu!
Girne'de şehir içinde bazı yollar ve caddeler sular altında kaldı.
17/10/2019
HK
Sağanak yağmur Girne’de etkili oldu.
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Girne’de bugün öğleden sonra başlayan yoğun yağış nedeniyle yolları su kapladı. Şiddetli yağış nedeni ile bazı araçlar yolda kaldı, iş yerlerini su bastı.
Polis Basın Subaylığı , ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle gerek anayollarda gerekse şehir içlerinde su birikintileri oluştuğuna vurgu yaparak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini önemle rica etti.
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