Girona derbide Barcelona'yı yendi, liderliğe yükseldi

La Liga'nın 16. haftasında Girona deplasmanda Barcelona'yı 4-2 yendi. Girona 41 puana ulaşarak yeniden liderliğe yükseldi.

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11/12/2023

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Girona derbide Barcelona'yı yendi, liderliğe yükseldi


La Liga'nın 16. haftası derbiye sahne oldu. Sezonun sürpriz takımı Girona, Barcelona'ya konuk oldu.

Konuk takım 12. dakikada Dovbyk ile öne geçti. Barcelona, 19. dakikada Lewandowski ile karşılık verdi. Girona, 40. dakikada Miguel Gutierrez ile yeniden öne geçti. İkinci yarı oyuna giren Valery 80'de farkı 2'ye çıkardı: 1-3. Barcelona'da İlkay Gündoğan 90+2'de farkı 1'e indiren golü kaydetti: 2-3. Karşılaşmada son noktayı Girona'lı Stuani koydu. Uruguaylı forvet 90+5'te fişi çeken golü kaydetti.

Derbiyi 4-2 kazanan Girona puanını 41 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Barcelona ise bu sezon ligde ikinci yenilgisini yaşadı ve 34 puanda kaldı.

11/12/2023 09:30
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TAGS: Girona, derbi, Barcelona,
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