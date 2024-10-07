Girona kalecisi Gazzaniga 3 penaltı kurtararak maçın önüne geçti

Girona, La Liga'nın 9. haftasında konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup etti.



Girona'ya galibiyeti getiren golleri 39'da Asprilla ve 90+9'da penaltıdan Stuani kaydetti. Athletic'in tek golü ise Oihan Sancet'ten geldi.

GAZZANIGA 3 PENALTIDA GEÇİT VERMEDİ



Öte yandan Girona kalecisi Paulo Gazzaniga müsabakada 3 Penaltı kurtararak maçın önüne geçti.



28. dakikada Berenguer'in penaltısını çıkaran Gazzaniga, 56'da Inaki Williams'ın penaltısını da kurtardı ancak vuruş öncesi Arjantinli kalecinin çizgiyi terk etmesi üzerine penaltı tekrarlandı.



Tekrar penaltısında topun başına geçen Ander Herrera'nın vuruşunu da çıkaran kaleci Gazzaniga, toplamda 3 penaltı çıkararak takımının maçı kazanmasında başrol oynadı.