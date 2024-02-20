Girona, Real Madrid'le puan farkını kapatma şansını tepti
LaLiga'nın 25. maç haftasında Athletic Bilbao, sahasında şampiyonluk iddiasını sürdüren Girona ile karşılaştı. Ev sahibi ekip maçı 3-2 kazandı. Girona, Real Madrid'in puan kaybı yaptığı haftada farkı kapatma şansını tepti.
20/02/2024
LaLiga'nın 25. haftasında Athletic Bilbao ile Girona karşılaştı.
Ev sahibi Bilbao maçı 3-2 kazanarak 3 puanı aldı. Athletic Bilbao'nun galibiyet golleri; 2. ve 56. dakikada Berenguer ve 60. dakikada Inaki Williams'dan geldi. Girona'nın golleri ise 49. dakikada Tsygankov ve 75. dakikada Garcia'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao puanını 49'a yükselterek haftayı 5. sırada kapattı.
GIRONA FIRSAT TEPTİ
Şampiyonluk için iddiasını sürdüren Girona aldığı yenilgiyle Real Madrid'in puan kaybını değerlendiremedi.
Real Madrid, Vallecano ile deplasmanda berabere kalardak 62 puanla haftayı kapatmıştı. Girona ise 56 puanla 2. sırada yer aldı.