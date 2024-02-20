Girona, Real Madrid'le puan farkını kapatma şansını tepti

LaLiga'nın 25. haftasında Athletic Bilbao ile Girona karşılaştı.

Ev sahibi Bilbao maçı 3-2 kazanarak 3 puanı aldı. Athletic Bilbao'nun galibiyet golleri; 2. ve 56. dakikada Berenguer ve 60. dakikada Inaki Williams'dan geldi. Girona'nın golleri ise 49. dakikada Tsygankov ve 75. dakikada Garcia'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao puanını 49'a yükselterek haftayı 5. sırada kapattı.

GIRONA FIRSAT TEPTİ

Şampiyonluk için iddiasını sürdüren Girona aldığı yenilgiyle Real Madrid'in puan kaybını değerlendiremedi.

Real Madrid, Vallecano ile deplasmanda berabere kalardak 62 puanla haftayı kapatmıştı. Girona ise 56 puanla 2. sırada yer aldı.