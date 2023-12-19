Girona'nın liderliği bırakmaya niyeti yok

LaLiga'da 17. hafta mücadelesinde sezonun flaş ekibi Girona, sahasında Alaves'i konuk etti.

Mücadele 3-0 Girona üstünlüğüyle sona erdi. Maçta goller; 23. ve 59. dakikalarda Dovbyk ve 42. dakikada Portu'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Girona, ligde 17. haftada 14. galibiyetini aldı ve 44 puanla liderliğini sürdürdü. Alaves ise 16 puanda kaldı.

Bu sezon performansıyla beklentilerin üstüne çıkan Girona, 18. haftada Real Betis ile deplasmanda karşılaşacak.