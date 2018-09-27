Gisele Bündchen’den estetik itirafı

Dünyaca ünlü Brezilyalı süper model Gisele Bündchen, iki çocuğunu emzirdikten sonra göğüslerinde deformasyon oluştuğunu söyleyerek meme estetiği itirafında bulundu. Bündchen estetik yaptırdığı için pişman olduğunu da belirtti

Süper model Gisele Bündchen, güzelleşmek için 2015 yılında bıçak altına yattığını itiraf etti.

Göğüslerinden estetik ameliyat olduğunu söyleyen 38 yaşındaki Brezilyalı model pişmanlık duyduğunu da belirtti.

Biri 5 diğeri, 8 yaşında iki çocuk annesi olan Bündchen, emzirme sürecini sona erdirdikten sonra göğüs estetiği yaptırdığını söyledi.

Gisele, “Her zaman vücudumla övgü aldım. Dolayısıyla insanların benden beklediğini veremediğimi hissettim. Kendimi savunmasız hissettim çünkü ne kadar spor yapsam ve sağlıklı beslensem de sonucu değiştiremiyordum" dedi.

"Çocuklarım sol mememi sağ mememden daha çok sevdiler” diyen ünlü model, göğüslerindeki deformasyona son vermek için estetik operasyon yaptırmaya karar verdiğini açıkladı.

Bündchen, meme estetiğinden sonra, “Bir sabah uyandım ve ben ne yaptım dedim” şeklinde pişmanlığını dile getirdi.

Brezilyalı güzel, “Tanımadığım bir vücudun içinde yaşıyor gibi hissettim. İlk yıl bol kıyafetler giydim çünkü çok rahatsız hissediyordum” dedi.