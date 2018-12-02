HABER KIBRIS

Giydiği kıyafet ülkeyi ayağa kaldırdı

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02/12/2018

Giydiği kıyafet ülkeyi ayağa kaldırdı

Mısır'da 30 yaşındaki kadın oyuncu Rania Yusuf giydiği transparan kıyafetle ülkenin gündemine oturdu. Hakkında dava açılan sanatçının 5 yıl hapsi isteniyor.

Mısırlı kadın sinema sanatçısı Rania Yusuf'a, 40'ıncısı düzenlenen Uluslararası Kahire Film Festivali'nin kapanışında, vücut hatlarını ve bacaklarının bütününü gösteren transparan kıyafetlerle katılığı iddiasıyla dava açıldı.

 

 

"DAVRANIŞI MISIRLI KADINLARIN ADINI LEKELEDİ"

Dava, bir grup avukatın "Rania Yusuf'un davranışı hukukun alenen ihlali, Mısır halkını küçümseme ve Mısırlı kadınların adını lekeleme" şikayeti üzerine başlatıldı. Şikayet başvurusunun ardından harekete geçen Mısır Başsavcılığı, kadın oyuncunun 12 Ocak'ta hakim karşısına çıkarılmasına karar verdi.

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TAGS: Giydiği kıyafet ülkeyi ayağa kaldırdı, haber, kıbrıs,
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