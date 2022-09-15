Giyilebilir teknolojiler ve taşınabilir görüntüleme cihazları tıpta çığır açıyor

Tıpta kullanılmak üzere geliştirilen giyilebilir teknoloji, yazılım ve taşınabilir görüntüleme cihazları, doğru ve hızlı tedavi yöntemlerine ulaşılmasının yanı sıra gereksiz ilaç ve tıbbi malzeme kullanımının önüne geçerek ekonomik katkı sağlıyor.

Avrupa İsrail Basın Birliği (EIPA) tarafından organize edilen ve Türkiye'nin de dahil olduğu bir grup Avrupalı gazetecinin katıldığı Tel Aviv'deki çalıştayda, tıp alanındaki dijitalleşme çalışmaları ve taşınabilir teknolojiler masaya yatırıldı. Etkinlikte, İsrail'deki bazı firmalarca geliştirilen cihaz ve teknolojilerin de sunumu gerçekleştirildi.

Ülkenin en büyük ve kapsamlı hastanesi özelliğini taşıyan Tel Aviv'deki SHEBA’da girişimcilere inovasyon, yeniden dizayn, iş birliği (ARC) ekosisteminde tıp teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çok sayıda start-up hizmeti veriyor.

Bu çalışmalar kapsamında kardiyoloji alanında teknoloji geliştiren "Ultrasight" ve "AİSAP" firmaları, tablete entegre ultrason yazılımıyla kısa sürede hastanın muayenesinin yapılabilmesine imkan sağladı. Yazılımla kaydedilen veri, görüntü ve fotoğraflar uzman doktorla dijital ortamda paylaşılarak hastaya hızla müdahale sağlanıyor.

-İlaç taşıma robotları yaygınlaştırılacak

"Seamless Vision" tarafından geliştirilen ilaç taşıma robotuyla, büyük ölçekli hastanelerde lojistik servisinin hızla yapılması amaçlanıyor. Robot, cihaz içindeki entegre harita, kamera sistemi ve yazılımla hedeflenen bölgeye kolaylıkla gidebiliyor. Robot sayısının 100’e çıkarılması ve uluslararası iş birlikleri ile dünyada yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Tıbbi görüntüleme şirketi "Biobeat" tarafından geliştirilen, bileğe ve göğüs bölgesine giyilebilen veri toplama cihazları ile kalp atış hızı, vücut sıcaklığı, kan oksijen doygunluğu, solunum hızı, tansiyon gibi veriler uzun süreli izlenebiliyor. Acil durumlarda cihazın akredite olduğu en yakın hastane, kuruluş ya da doktorla iletişime geçilip müdahaleye imkan sağlanıyor. Saat görünümündeki cihaz, sürekli gözlem gerektiren hastalıklarda hekimlere geniş veri yelpazesi sunuyor. Hastanın uzun süreli veri haritası da oluşturuluyor.

-Mikroskopla görülemeyeni görüyor

Hematoloji alanında teknolojiler geliştiren "Scopio Laboratuvarı"nda mikroskopla taranması zor kan örnekleri, geliştirilen yazılımla kısa sürede taranıyor. Taramalarda kanserli hücreler, mikroskopla çalışan uzmanların taramasına göre daha hızla ortaya çıkarılıyor. Böylelikle uygun tedavi belirlenmesi hızlanıyor. Yazılım sayesinde, dijital ortama aktarılan yüksek çözünürlüklü veriler, hekim ve kurumlarla hastanın izni dahilinde kolaylıkla paylaşılıyor.

Geliştirilen bu ve benzeri cihazlar, enerji tasarrufu yanında, acil durumlarda hızla müdahaleye imkan veriyor. Orijinallerine göre boyut olarak çok daha küçük dizayn edilmesi, taşınabilmesine imkan vermesinin yanında günlük kullanımda da pratiklik sağlıyor. Söz konusu cihazlar afet durumlarında insanlara müdahaleyi kolaylaştırıyor, can kaybının önüne geçmede etkili oluyor.

-Kovid-19 salgını dijitalleşme sürecini hızlandırdı

Çalıştayda, Kovid-19 salgınının birçok sektörde uzaktan çalışma metotları geliştirilmesini beraberinde getirdiğine de dikkati çekilerek, dijitalleşmenin farklı sektörlerde öne çıktığı belirtildi.

Bu dönemde, dünya genelinde birçok sektörde işler durma noktasına gelmesine rağmen tıp alanındaki çalışmaların hız kesmediğine işaret edilerek, birçok hastalığın teşhis, tanı ve tedavi aşamasının dijital teknolojiler kullanılarak uzaktan yapılmaya başlandığı hatırlatıldı.

Süreçle birlikte hastaların kolaylıkla kullanabilmesini amaçlayan giyilebilir tıbbi teknolojilerle sağlık verilerini kendilerinin toplamasına yönelik teknolojiler geliştirildiği vurgulanan sunumlarda, tıbbi pratiklerin kolaylaşmasını sağlayan simülatörler yardımıyla, gerçek durumlara benzer durumlar yaratılarak tıp personeline eğitim verildiği kaydedildi.

Tıpta kullanılmak üzere geliştirilen tanı ve teşhise yardımcı giyilebilir teknoloji, yazılım ve taşınabilir görüntüleme cihazları ile doğru tedavi yöntemlerine ulaşılması amaçlanırken, gereksiz ilaç ve tıbbi malzeme kullanımının önüne geçilerek ekonomik katkı da hedefleniyor.

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15/09/2022 12:25