Gizem Özdilli Kıbrıs'a taşındı

Türkiye’nin ünlü mankeni Gizem Özdilli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşındı.

Uzun zamandır Yavru Vatan'a yerleşmek istediğini belirten Özdilli, "İstanbul'un kaosundan, ulaşım sorununundan ve kalabalıktan kaçmak istedim. Kıbrıs'ta daha dingin ve sakin bir hayat süreceğim" dedi.

Sosyal medyadan çokça mesaj geldiğini söyleyen Özdilli, Kıbrıs'taki yeni hayatı hakkında paylaşımlar yapacağını da sözlerine ekledi.

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11/01/2023 09:07