Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Bir dönem podyumların en aranılan modellerinden biri olan Gizem Özdilli Instagram hesabından Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'nın kendisine attığı mesajı yayınladı

Manken Gizem Özdilli, kendisine Instagram'da 'Merhaba nasılsın?' diye mesaj atan Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'yı ifşa etti:

"40 yıllık arkadaşımmış gibi ne oluyor?"

'ERKEKLERİ KIZ KARDEŞİM OLARAK GÖRÜYORUM'

Öte yandan nisan ayında verdiği bir röportajda, Gizem Özdilli şu açıklamaları ile gündeme gelmişti:

"Artık erkeklere güvenmiyorum ve onları kız kardeşim gibi görüyorum. Aldattıklarında ikinci kadının numarasını 444’lü hat olarak şirket numarası gibi kaydedenler var."