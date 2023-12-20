Gizem Özgeç’e hakaret cezasız kalmadı

Son dönemde hukuki süreçlerde yaşadığı başarısızlıkla gündeme gelen Neriman Bedri Nadir kaybetmeye devam ediyor. Gazeteci Gizem Özgeç'e hakaret eden Nadir açılan davayı kaybetti. Basın - Sen avukatı Cansu Nazlı'nın üstlendiği davada Nadir, Özgeç'e tazminat ödedi.

Basın - Sen tarafından yapılan açıklamada Avukat Cansu Nazlı'nın üstlendiği ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde devam eden zem kadih davasında, Gazeteci Gizem Özgeç'in davacı olduğu Neriman Bedri Nadir aleyhine açılan davada önemli bir gelişme yaşandığı belirtildi. Davanın devam ettiği süreçte Neriman Bedri Nadir'in davacı Özgeç'e tazminat ve dava masrafılarını ödediği bu ödemelerin ardından davanın geri çekildiği vurgulandı.

Basın - Sen'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Sendika olarak, basın sektöründe üyemiz olsun ya da olmasın haksızlığa uğrayan tüm basın emekçilerinin sorunlarının çözümü için tüm gücümüzle mücadele etmeye devam ediyoruz.

2023 yılını tamamlamaya hazırlandığımız bu dönemde üst üste hukuk davalarında kazanımlar elde etmeye ve basın emekçilerinin mağduriyetlerinin önemli oranda giderilmesine başlınılan bu süreçte, tüm basın emekçilerinin haklarını savunmaya ve korumaya devam edeceğiz.

Bu bağlamda Avukatımız Cansu Nazlı’nın üstlendiği ve Lefkoşa Kaza Mahkemesinde ikame edilen Gazeteci Gizem Özgeç'in davacı olduğu Nur Nadir aleyhine açılan zem kadih davasında, davalı tarafından dava konusu sözlerin tazmini için davacıya tazminat ve dava masrafı ödenmiştir. Dava devam ederken dava konusu talep ve dava masrafları davalı tarafından Davacı Özgeç'e ödendiğinden dava geri çekilmiştir."