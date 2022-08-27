Gizemli cinayet, 34 yıl sonra katilin mektubundaki tükürük örneğiyle aydınlandı

ABD'de 1988'de işlenen bir cinayet, katilin yazdığı mektupların zarfında bıraktığı tükürük sayesinde bulundu.

26 yaşındaki Anna Kane'in cansız bedeni 23 Ekim 1988'de Pennsylvania'da ormanlık bir alanda bulunmuştu. Polis, genç kadının başka bir yerde boğularak öldürüldükten sonra ormana atıldığını belirlemiş, ancak katilin izini yıllar boyunca tespit edememişti.

Reading Eagle isimli yerel bir gazete, o dönemde gizemli cinayetle ilgili bilgi sahibi kişilere yönelik bir ilan yayınladı. Cinayetten yaklaşık 15 ay sonra gazeteye cinayetin “sadece katilin bilebileceği” ayrıntılarını içeren imzasız bir mektup gönderildi. Mektup zarfındaki tükürükte bulunan DNA'nın Kane'in kıyafetindeki izlere uyduğu tespit edildi, ancak katilin izi yine de bulunamadı.

Scott Grim

Sonunda Pennsylvania Emniyeti, yıllardır aranan katili bulmak için yeni bir teknoloji olan genetik soy testine başvurdu. Polis, düzenlediği basın toplantısında katilin yıllardır kentte yaşayan Scott Grim isimli bir adam olduğunu açıkladı. Grim'in 2018'de hayatını kaybettiği bildirildi.

Kurbanın kızı Tamika Reyes, annesinin cinayetinin aydınlanmasından mutluluk duyduğunu ama katilin asla hesap veremeyecek olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

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27/08/2022 16:38