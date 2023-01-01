Gizemli ışık korkuttu: UFO iddialarına yanıt geldi

Güney Kore’de dün akşam gökyüzünde beliren ve binlerce kişinin meraklı bakışlara izlediği gizemli ışık paniğe yol açtı, ordudan açıklama geldi.

Güney Kore'de dün akşam aniden gökyüzünde beliren gizemli ışık paniğe yol açtı.

Karanlık havada bir anda gökyüzünde ortaya çıkan uçan obje ve arkasındaki ışık süzmesi halkı sokağa dökerken, Güney Koreliler meraklı bakışlarla gökyüzündeki gizemli olayı izledi. Çok sayıda kişi yorum yapmak için sosyal medyaya akın etti.

Farklı teoriler ortaya atılırken, bunun bir UFO olduğu iddiaları hızla yayıldı. Birçok kişi sosyal medyada görüntünün ürkütücü olduğu yorumu yaptı.

Durum bir süre sonra Güney Kore ordusunun açıklamasıyla aydınlandı. Ordu, daha önce duyurulmayan gizli bir füze denemesi yaptığını bildirdi.

Açıklamada, Güney Kore'nin savunma ve uydu takip kapasitesini geliştirme çalışmaları kapsamında füzenin denendiği kaydedildi.

Olay, Kuzey Kore'ye ait insansız hava araçlarının geçen hafta sınırda görülmesiyle artan gerilimin ardından geldi. Güney Kore ordusunun İHA'ları düşürmeyi başaramaması ülkede tepkilere yol açmış, ordudan özür gelmişti.

Güney Kore ordusu, 2022'de art arda füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye karşı askeri önlemleri artırıyor.

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01/01/2023 21:28