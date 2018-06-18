Gizli gerçekler! Kamil Kolcu yazdı

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı düzenledi. Olayları gündeme getiren spor yazarına haber vermeden yaptığı bu basın toplantısında kendini eleştiren “sporcularını” dopingli suçladı.

Haber verir vermez.

Çağırı çağırmaz. Kendi kararı. Haberim olsa mutlaka katılırdım.

Madem orada olmamız istenmedi, biz de buradan 57 tane sorunun, 35 tane “belgenin bazılarını” gündeme getirelim, tartışalım.

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Sporcun ve antrenörün dönemin Spor Dairesi Müdürüne “nezaket ziyaretinde” bulunduğu için, sen teknik komiteni toplayacan, sporcunu ve antrenörünü yargılayacan.

Şöyleydi böyleydi deycen. Sonra sana sporcu “Bana cezamı yazılı verin” talebinde bulunacak.

Sen, “Ben yazılı ceza vermem Mustafa. Bilki bundan sonra benim sana desteğim yoktur. Senin önünü açmam” deycen.

Sen kimsin ki da bir sporcunun önünü açmam deycen.

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Tüzüğü’nün 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasını okumanı tavsiye ederim.

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Hiçbir sporcuya lisans vermemek ne demek. Ya da sporculara para verdim deyip, bir kağıtta sadece tek imzanın olması, sporcunun bundan haberi bile olmaması ne demek?

Bir söyleşi için ülkemize gelecek olan “milli sporculara” MİLLİ SPORCU DEĞİLLER, DOPİNGLİDİRLER deyip, yazı yazacan söyleşiyi yapan kuruma. Yazının üstünde ne sayı numarası olacak, ne gavoloz. Kafaya göre.

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu ise ilgili sporcuların MİLLİ SPORCU STATÜSÜNDE OLDUKLARINI VE DOPİNGLİ OLMADIKLARI yönünde yazı yazmak zorunda kalacak ÜLKEMDEKİ kuruma.

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Girne’de WABBA’nın düzenlediği, ülkemiz federasyonunun ise ev sahipliği yaptığı, iki ülke bayrağının yan yana durduğu yarışmada DOPİNGLİ sporcular gelip yarışacak.

Tık yok.

Açıklama yok.

Bir sporcumuz üçüncü geldi denilecek o kadar.

Hangi kategorilerde kim yarıştı?

Kaç ülke geldi.

Hakemler kim?

Yok.

Bir dünya üçüncümüz var! deyip, başka ülkelere alıp gidilecek.

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Ya naylon kulüplere ne demeli. Geçtiğimiz gün yazdım. Benim eşim kulübü var. YENİ ÖĞRENDİM. Başkan üstelik.

Ama gelin görün ki, kaç tane sporcusu var, tüzüğü nerde, yarışma günleri ne gündür.

Bilen yok.

Ama mart ayındaki federasyonun olağan genel kurulu için evime kadar gelinip YETKİ BELGESİ istenecek eşimden.

Ne için sadece dört başlıktan oluşan mali raporu aklamak için.

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Ya tehditlere ne demeli.

Kardeş, beni tehdit edecek.

YAZILI HEM DE ha.

Yetmeyecek, sporcu ve antrenör sosyal medyada “başkanın kardeşi” tarafından “Asacam kesecem, öldürecem” paylaşımları ile aleni tehdit edilecek.

Bunlar poliste. O nedenle sadece burada kalsın yeter.

22 yıl bu meslekteyim yazılarımdan, görüşlerimden dolayı kimse kapımın önüne gelip kemik koymadı. Ne gariptir, Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’na yönelik eleştiri yaptık, kapının önünde KEMİK bulduk. Sağda solda yönetici kimliğindeki kişiler, dünya şampiyonları “Kamil’i döveceyik” sözlerini bire bir duymak da cabası.

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Bu anlayışla bir federasyon önetilmez. Bence yönetim şeklini bir kez daha gözden geçirmeli. Başkanın birleştirici özeliği olmalı, yöneticilerin de sorumluluk bilinci. Büyükten küçüğe kimseye küsmemeli TEHDİT etmeden branşını yüceltmeli. Tüm branşlarını ülke geneline yaymalı. Sadece kompleks içerisindeki çatının altında kalmamalı. Çocukların ve ailelerin arkasına sığınmamalı.