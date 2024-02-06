Gizli lider Manchester City, Foden'ın hat-trick performansıyla kazandı

Premier Lig'de 23. hafta mücadelesinde Brentford, sahasında Manchester City'i konuk etti.



Mücadele 3-1 Gök Maviler'in lehine sona erdi. Maçta Brentford'un golü 21. dakikada kaleci Flekken'in asistinde Maupay'den geldi. Manchester City'nin golleri ise; 45+3, 53 ve 70. dakikalarda Phil Foden'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Manchester City, 49 puanla ikinci sıraya yerleşti. 1 maçı eksik olan City maçını kazanırsa, 51 puanlı Liverpool'u geçerek liderliğe yükselecek.

Flekken'in çabası yetmedi

Brentford kalecisi Mark Flekken, ilk yarıyı 9 kurtarış, 1 asistle tamamladı. Flekken'in çabasına rağmen Manchester City galibiyet gollerine Foden ile gitti.Flekken maçı 13 kurtarışla tamamladı.