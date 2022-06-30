GKÇ Derneği’nden Hükümete ve Ekonomik Örgütler Platformuna Uyarı

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği hükümeti ve Ekonomik Örgütler Platformu’nu uyardı. Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği, Başbakanlık ile Ekonomik Örgütler Platformu arasında kara sınır kapılarının iyileştirilmesine yönelik imzalanan protokole karşı olduklarını belirtti. Dernekten yapılan açıklamada protokolün uygulanması takdirde yasal çerçevede her türlü mücadeleyi verecekleri açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği’nin açıklamasının tamamı şöyle:

“Biz Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği yönetim kurulu olarak Güney Kıbrıs ile aramızda olan geçiş noktaları ile bire bir neredeyse tüm ömrümüzü geçirecek olan günü birlik geçişlerin tüm sıkıntılarını yıllardır yaşayan kesimin temsilcisi konumunda olduğumuz için daha öncede Başbakan Ünal Üstel’e basın yolu ile yapılacak olan toplantılara katılımımız için çağrıda bulunmuştuk fakat işin aslını bizim birincil ilgili kesim olduğumuz halde toplantılara neden davet edilmediğimizi üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

“Tüm geçiş noktaları özelleştirilecek”

Yapılan protokolün içeriğinin tüm geçiş noktalarının özelleştirilerek anayasaya aykırı bir şekilde otoparkların, geçiş kontrollerinin ve bölgede açılabilecek olan dutyFREE mağazalarının hatda WC’lerin işletmelerinin tamamen bu şirketlere ait olacağını öğrendik.

“Her bireyin cebine saldırı”

Bu protokolün uygulanması durumunda geçişlerde limanlar gibi her geçişte ayakbastı vergisi dahi almaya haklarının olacağı bir durum doğar. Otoparklar ücretli olur. Çalışanın ve turistik ziyarete gelen her bireyin cebine saldırı yapılmış olur.

“Ekmeğimize vurulacak olan bir darbe”

Ayrıca en başta, hergün için güneye çalışmak için giden arkadaşlarımızın ekmeğine vurulacak olan bir darbeye dönüşür. Oysa biz güneyde çalışan kesim olarak tüm sıkıntıları bire bir bilen yaşayan insanlar olduğumuz için geçişlerde ki sorunların küçük dokunuşlarla nasıl daha rahat ve kalıcı olabileceği ile ilgili önerilerde bulunmak için çağrılar yapmıştık.

“Her türlü mücadeleyi yasal çerçevede vereceğiz”

Bizi hiçbir şekilde dikkate almaksızın inatla bu protokolü uygulamaya koymayı tercih ederlerse Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği olarak geçiş haklarımızın gasp edilmemesi adına her türlü mücadeleyi yasal çerçevede vereceğimizi ve kesinlikle bu hatadan dönülene kadar mücadelemizin son bulamayacağını öncelikle hükümet edenlere - Ekonomik Örgütler Platformu’na ve tüm kamuoyuna duyururuz.”

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30/06/2022 10:30