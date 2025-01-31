GKÇD: Önemli olan koltukta otururken değil, kalktıktan sonra göreceğiniz saygıdır

Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği (GKÇD), Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun kapıların açılmasına prensip olarak sıcak bakmadığını ve açık olan bazı kapıların kapatılması gerektiğini dile getirmesi üzerine sert bir tepki gösterdi. GKÇD, Ertuğruloğlu’nun şahsi ihtiraslarının bulunduğu makamın önüne geçtiğini ve ülkenin çıkarlarını zedelediğini belirtti. Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı’nın görevini yerine getirmek yerine şahsi arzularını tatmin etmeye yönelik açıklamalarına devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, “Ülke menfaatine atılacak adımlar konusunda tek başına karar alma yetkisine sahip olmayan Sn. Bakan, hasbelkader bulunduğu makamın ve ülkenin de sahibiymiş gibi hareket etmektedir. Şahsi düşüncelerini yürütmek istiyorsa, bir an önce istifa edip istediği politikayı kendi başına yürütebilir” denildi. Dernek, Bakan’ın bu tutumunun ülke ekonomisine, sağlık hizmetlerine ve eğitim alan öğrencilere ciddi zararlar verebileceğine dikkat çekerek, Dışişleri Bakanı’na bir kez daha istifa çağrısında bulundu. “Ülkenin önünde fren olmaktan vazgeçmeli” ifadesiyle, Bakan’ın görevini bırakması gerektiği vurgulandı. Dernek açıklamasını, “Makamlar geçici, söylemler kalıcıdır. Sn. Bakan, önemli olan koltukta otururken değil, kalktıktan sonra göreceğiniz saygıdır. Bu gerçeği unutmayın” sözleriyle sonlandırdı.