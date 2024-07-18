GKK: 50 gemi, 12 deniz hava aracı ve Türk yıldızları resmigeçit töreni ve hava gösterisi yapacak

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18/07/2024

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GKK: 50 gemi, 12 deniz hava aracı ve Türk yıldızları resmigeçit töreni ve hava gösterisi yapacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 50 gemi, 12 deniz hava aracı ve Türk yıldızları gösteri timinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı 50’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında cumartesi resmigeçit töreni ve hava gösterileri yapacağını belirtti.

GKK’dan yapılan açıklamada, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı 50’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında cumartesi 18.00-19.00 saatleri arasında Girne Dome Otel önünde denizde resmigeçit töreni ve hava gösterileri yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Denizde icra edilecek resmigeçit töreni, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarından teşkil edilmiş 50 gemi ve 12 deniz hava aracı ile hava gösteri faaliyetleri ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türk Yıldızları gösteri timi tarafından gerçekleştirilecek” denildi.

18/07/2024 15:15
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TAGS: GKK, kktc, haber
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