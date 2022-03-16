GKK 7 vatandaşı evinde ziyaret etti

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16/03/2022

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GKK 7 vatandaşı evinde ziyaret etti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri, 2022 yılında askerlik çağına giren ve ASAL ve SEFERBERLİK Şube Müdürlüğüne gidemeyecek  derecede rahatsızlığı olan vatandaşları evinde ziyaret etti. Konu ile ilgili Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2022 yılında askerlik çağına giren vatandaşlarımızdan, askerlik işlemlerini yaptırmak üzere ASAL ve SEFERBERLİK Şube Müdürlüğüne gelemeyecek derecede rahatsızlığı olan 7 vatandaşımızın, Güv.K.K.lığınca görevlendiren heyet tarafından 7-11 Mart 2022 tarihleri arasında evlerinde ziyaret edilerek sağlık muayeneleri ve askerlik işlemleri yapılmıştır. Yapılan ziyaretler aileler tarafından memnuniyetle karşılanmıştır."

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16/03/2022 09:59
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TAGS: Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
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