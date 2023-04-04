GKK Afet ve Yardım Görev Birliği deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor

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04/04/2023

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GKK Afet ve Yardım Görev Birliği deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Afet Yardım Görev Birliği, Antakya şehir merkezi, ilçe ve köylerinde 9 Şubat tarihinden bu yana yardım faaliyetine devam ediyor.

GKK’dan verilen bilgiye göre, depremzede ihtiyaçları çerçevesinde iftar ve diğer öğünlerde sıcak yemek pişirilirken, bölgedeki AFAD ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlilerinden alınan yardım kolileri, su ve muhtelif ihtiyaç malzemeleri koordineli olarak Antakya merkez, Samandağ, Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde dağıtılıyor.

04/04/2023 13:37
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TAGS: Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
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