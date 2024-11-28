GKK bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde ilk olarak 5 Milyar 400 Milyon TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bütçesi ele alınarak, oy birliğiyle kabul edildi. Komite daha sonra DAÜ bütçesini ele almaya başladı.

-Barçın: Barçın, kıdem tazminatları ve İhtiyat Sandığı birikimlerinin azaldı

Bütçe üzerine söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, çok uzun bir zamandır GKK çalışanlarının haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışma yürüttüklerini hatırlattı. GKK bünyesindeki 2011 öncesi uzman askerlerin maaşlarıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini kaydeden Barçın, kıdem tazminatları ve İhtiyat Sandığı birikimlerinin azaldığını söyledi.

GKK’nın bu konuda çalışma yapıp, yapmadığına ilişkin soru yönelten Barçın, 2011 sonrası GKK’da uzman asker olarak göreve başlayanlara kıdem tazminatı hakkı verilip, verilmeyeceğini de sordu. Barçın, 2011’den sonra uzmanlıktan, sivil işçiliğe geçenlerin kıdem tazminatı hakkında kazanılan davayla ilgili son gelişmelerini açıklanmasını istedi.

Bedelli askerliğin maddi açıdan ödeme durumu olmayanlar için mağduriyet yarattığını dile getiren Barçın, bedelli askerlik hakkı elde edenler için düzenleme yapılabileceğini söyledi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ise, Askerlik Yasası’yla ilgili bir çalışma yapıldığını dile getirerek, hazırlanan yasanın ilerleyen günlerde sunulacağını belirtti.

GKK’dan Üsteğmen Gülsüm Özer ise, 2011 öncesi personelin maaşlarındaki anomalinin hepsini çözdüklerini belirterek, mukaveleli personelle ilgili bir sorun olmadığını söyledi.

GKK Komutanı’nın bizzat ilgili birimlerle tüm koordineleri yaptığını dile getiren Özer, 2011 sonrası kıdem tazminatı konusunda ise 47/2010 Yasası’nın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

-Berova: GKK bizim gözbebeğimiz

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, “GKK bizim gözbebeğimiz” diyerek, Orta Doğu’da bir ateş çemberi içerisinde olunduğuna dikkat çekti. GKK’nın güçlü, etkin olması gerektiğini ifade eden Berova, en yakın zamanda yasal mevzuatlarla ilgili düzenlemelerin geçirileceğini ve sorunların çözüleceğini vurguladı.

Sivil işçilerin kıdem tazminatlarıyla ilgili konuyu değerlendirdiklerini dile getiren Berova, ilerleyen günlerde komite kurarak, bunun üzerinde ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Yargının verdiği kararın kutsal olduğunu ifade eden Berova, hukukçuların kararı gerekçeleriyle birlikte çalıştığını belirtti.

“Güçlü bir KKTC’ye ihtiyacımız var” diyen Berova, Güney Kıbrıs’ın adadaki gerginliği artıracak anlaşmalar yaptığına dikkat çekti. Berova, güçlü, hareket kabiliyeti yüksek bir ordu yaratmak gerektiğinin altını çizdi.

Özuslu, yasa konusunda tarih istedi

CTP Milletvekili Sami Özuslu ise, Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası'na ilişkin değişikliğe katkı koymaya hazır olduklarını ifade ederek, çalışanlar arasındaki anomalilerin çok ciddi huzursuzluğa neden olduğunu söyledi. Özuslu, yasa konusunda tarih istedi.

Maliye Bakanı Berova ise, yılbaşından önce yasanın görüşülmesi için komite başkanıyla konuşacaklarını dile getirdi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ise, konunun takiplerinde olduğunu vurguladı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise, yasa konusunda hedefin Ocak olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından GKK bütçesi oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Komitenin gündeminde, görüşülmesine daha önce başlanan 16 Milyar 485 Milyon 959 bin TL’lik Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ve 6 Milyar 362 Milyon 217 bin TL’lik DAÜ bütçesi bulunuyor.