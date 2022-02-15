GKK, Falyalı cinayeti ile ilgili tekne iddialarına yanıt verdi!

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Halil Fayalı ve Murat Demirtaş cinayetinin faillerinin, olayın hemen ertesinde denizden sürat teknesiyle kaçtıkları yönündeki iddiların asılsız olduğunu belirtti.

GKK Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, “Bazı kişilerce, geçtiğimiz hafta meydana gelen olaydaki canilerin denizden süratli bot ile kaçtığına dair söylemleri şaşkınlık ve hayretle takip edilmektedir. KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı mevcut gemileri, botları ve karada konuşlu radar birimleri ile ülkemizin 396 km kıyı şeridi ve 8807 km² deniz yetki ve sorumluluk sahasında 7 gün 24 saat kesintisiz olarak görevi başındadır” denildi.

Açıklamada, iddiaların aksine, saldırı sonrasında deniz alanında keşif ve gözetleme faaliyetlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı vurgulanırken, denizin o gün fırtınalı, sahile yakın yerlerde 1,5-2 metre, açık denizde ise 2-2,5 metre dalga olduğunu ve bu durumda küçük/süratli teknelerin seyre çıkamayacağına dikkat çekildi.

Bunlara ilave olarak, eş zamanlı Türkiye Sahil Güvenlik birimleri ile irtibata geçilerek onların da müteyakkız hale getirildiğine, böylece karşılıklı deniz ve sahil şeridi boyunca deniz yolunun tamamında keşif ve gözetlemenin azami şekilde icra edildiğine işaret edildi.

Olay öncesi ve sonrasında KKTC Kuzey kıyılarında mevcut limanlarından giriş-çıkış yapan yat ve sürat teknesi tespiti bulunmadığının da belirtildi.

Açıklamada, “Sonuçta, Polis Genel Müdürlüğü'nün 13 Şubat akşamında yaptığı basın açıklaması ile devam eden tahkikat sürecinde, faillere ve olayda kullanılan silahlara ulaşıldığı halkımız ile paylaşılmış ve gündemi işgal eden yorumlar beyhude kalmıştır” ifadelerine de yer verildi.

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15/02/2022 21:06