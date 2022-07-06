GKK heyetinden Kurban Bayramı ziyareti…

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından oluşturulan bir heyet Kurban Bayramı dolayısıyla birtakım ziyaretler düzenledi.

GKK’dan yapılan açıklamada heyet bugün çok sayıda derneği ziyaret etti.

GKK heyeti, TMT Mücahitler Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, Emekli Mücahitler Derneği, Emekli Polisler Derneği, Mağusa Mücahit Komutanlar Derneği, Emekli Subaylar Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği, Sönmezler Ocağı ve Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

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06/07/2022 18:27