GKK internet sitesinde ‘Şehit Bilgi Kapısı’ hizmete sunuldu

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23/12/2022

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GKK internet sitesinde ‘Şehit Bilgi Kapısı’ hizmete sunuldu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) resmi İnternet sitesi (www.mucahit.net) içeriği güncellenerek ‘Şehit Bilgi Kapısı’ hizmete sunuldu.

 ‘Şehit Bilgi Kapısı’ ile isteyenler Kıbrıs Türk Şehitlikleri fotoğraflarına  ulaşabilecek.  Ayrıca  şehitler, kimlik bilgileri ile sorgulanarak yattığı şehitlik, mezar numarası ve kabir resimleri görülebilecek.

Mobil cihazlara uyumlu olan internet sitesinden şehitlik bölgesi yol tarifi de alınabilecek.

23/12/2022 18:02
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TAGS: GKK internet sitesinde ‘Şehit Bilgi Kapısı’ hizmete sunuldu
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