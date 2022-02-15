GKK: Kıbrıs Türk halkı, Bozkurt'unu hiçbir zaman unutmayacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), TMT’nin ilk bayraktarı, Albay Ali Rıza Vuruşkan’ı 43’üncü ölüm yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla andı.

GKK’dan yayımlanan mesajda, “Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Türkü’nü adaya gelişiyle birlikte Rum saldırılarına karşı korumasında, her Türk köyünün bir kale haline getirilmesini sağlayan ilk Bayraktar’ını özgürlük ve bağımsızlık yolunda önderlik yapan Bozkurt’unu hiçbir zaman unutmayacaktır” denildi.

Vuruşkan’ın aziz hatırasının, Kıbrıs Türkü’nün gönlünde ve hafızasında daima kalmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, “Aramızdan ayrılan efsane komutanlarımızdan Albay Ali Rıza Vuruşkan’a Allah’tan rahmet dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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15/02/2022 09:46