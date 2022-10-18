GKK Komutanı Tümgeneral Topaloğlu astsubayların gününü kutladı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, astsubayların Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın ayrılmaz parçası olduğunu kaydederek, tüm astsubayların gününü kutladı.

GKK Komutanı Topaloğlu’nun, 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle:

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın ayrılmaz bir parçası olan ve bugünlere gelmemizde omuz omuza görev yaptığımız tüm Astsubaylarımızın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Gününü kutlar, muvazzaf ve emekli olmuş Astsubaylarımız ile ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür geçirmelerini temenni eder, ebediyete intikal edenlere Allahtan rahmet dilerim.”

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18/10/2022 09:50