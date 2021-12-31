GKK Komutanı Tümgeneral Topaloğlu’ndan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın’a ziyaret

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a nezaket ziyaretinde bulundu.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette DAÜ ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasındaki iş birliği ve dayanışmanın artarak devam edeceğine vurgu yapıldı.

Prof. Dr. Hocanın, Tümgeneral Topaloğlu’na Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano, DAÜ Fidan Dikim Sertifikası ve DAÜ Ajandası takdiminde bulunuldu.

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31/12/2021 14:21