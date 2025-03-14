GKK ölü bulunan askerle ilgili açıklama yaptı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), askerlik görevini yerine getiren Piyade Er Halil İbrahim Gündoğdu’nun dün akşam yaşamını sonlandırdığını açıkladı.

GKK’dan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda askerlik görevini yerine getirmekte olan P. Er Halil İbrahim Gündoğdu 13 Mart 2025 tarihinde saat 20.55 sularında Gazimağusa Tır Parkı bölgesindeki nöbet yerinde kendini vurmak suretiyle intihar etmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma derhal başlatılmıştır."