GKK personeli Tazegül, kürsüde KKTC Bayrağını dalgalandırdı

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu tarafından, Trabzon'da 20 Şubat'ta düzenlenen 21 km. Türkiye Yarı Maraton Şampiyonasında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) personeli P. Muk. Çvş. Hakan Tazegül, kendi yaş grubunda (40-44 yaş kategorisi) son 13 yılın en iyi derecesini (1 saat 10 dakika 25 saniye) elde ettti.

Tazegül, kürsüde KKTC Bayrağını dalgalandırdı.

GKK, Tazegül’ü kutlarken, 19 Mayıs’ta Samsun'da düzenlenecek olan Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası Finalinde başarılarının devamını diledi.

Trabzon'da düzenlenen 21 km. Türkiye Yarı Maraton Şampiyonasında, 8 takım arasında ise TSK Spor Gücü Komutanlığı 1'inci oldu

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21/02/2022 15:22