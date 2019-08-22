GKK ve Barış Kuvvetleri Komutanları değişti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev değişimleri yaşandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tevfik Algan 52’nci Mekanize Tümen Komutanı olurken yerine Genel Kurmay Personel Daire Başkanılığına Tuğgeneral Hasan Er getirildi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Yılmaz Yıldırım ise 7’nci Kolordu Komutanlığı’na atanırken yerine Tümgeneral Sezai Öztürk getirildi. Öte yandan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanı olarak görevlendirildi.