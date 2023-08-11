GKK ve KTBK'da yeni komutanlar belli oldu
11/08/2023
Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde yayınlanan kararnameye göre Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na, Tümgeneral Osman Aytaç ise Güvenlik Kuvvetleri Komtanlığı'na atandı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunan Korgeneral Zorlu Topaloğlu Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’na, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevinden bulunan Korgeneral Sezai Öztürk ise 3. Kolordu Komutanlığı’na atandı.
Atamalar 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.
KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç
GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç