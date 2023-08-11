GKK ve KTBK'da yeni komutanlar belli oldu

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11/08/2023

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GKK ve KTBK'da yeni komutanlar belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde yayınlanan kararnameye göre  Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na, Tümgeneral Osman Aytaç ise Güvenlik Kuvvetleri Komtanlığı'na atandı. 

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunan Korgeneral Zorlu Topaloğlu Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’na, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevinden bulunan Korgeneral Sezai Öztürk ise 3. Kolordu Komutanlığı’na atandı.

Atamalar 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç

GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç
 

11/08/2023 10:52
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