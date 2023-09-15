GKK'dan duyuru: Asteğmen ve çavuş aday adayları için son yoklama tarihi 26 Eylül...

Değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası kapsamında, 2023 yılı 46’ncı dönem 5’inci devre Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylığına, 22 Eylül 2023 tarihine kadar müracaat edenlerin son yoklamaları 26 Eylül 2023 tarihinde 08.30-16.00 saatleri arasında Güv. K. Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) yapılacak.

Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adayları yoklama tarihinde beraberinde KKTC kimlik kartı, KKTC doğum kayıt belgesi, çift uyruklular için TC kimlik kartının aslı, TC vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC yurttaşlığa kabul belgesi, Polis Genel Müdürlüğü’nden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi, mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bir adet sureti, varsa sürüş ehliyeti, ikametgâh belgesi, PPD ve Tetanoz aşılama durumu ile kan grubunu gösteren belge, sağlık problemi olanların, rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve fotokopisi, varsa epikriz raporu ile müracaat etmeleri gerekiyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) radyo, televizyon ve basın yolu ile yapılan duyuruların Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edileceğini ve duyurulara rağmen Askerlik Yasasında belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanların, yoklama kaçağı durumuna düşeceklerinden haklarında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

GKK duyurusunda, yükümlülerin duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye www.mucahit.gov.ct.tr internet adresinin ana sayfasından ulaşabilecekleri de belirtildi.

-Asal Ve Seferberlik Şube Müdürlüğü iletişim Bilgileri…

Telefon numaraları: 2271275, 2272007 ve 2271947

Belgegeçer (FAX) No : 2286663

e-posta: [email protected]