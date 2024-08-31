GKRY Brüksel’den “olumlu işaret” aldı şimdi dikkati New York’ta

Türkiye’nin, “olumlu sonucun çıkmasına katkı koyacağını” umuyor

Lefkoşa, 31 Ağustos 24 (TAK): Rum Yönetimi'nin, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılımıyla Brüksel’de gerçekleştirilen gayrı resmi AB Dış Konular Konseyi toplantısından “olumlu işaret” aldığı ve şimdi dikkatini, Türkiye’nin “olumu sonuç çıkmasına katkı koyacağı ümidiyle” New York’a çevirdiği bildirildi.

Fileleftheros haberi “Borrell: Kıbrıs Sorunu Türkiye-AB İlişkilerini Etkileyen En Önemli Konu” başlığıyla aktardı.

Habere göre Rum Yönetimi toplantıdan, AB Dışişleri bakanlarının Rum Yönetimi'ne destek verdiği ve “Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin sürecinin Kıbrıs sorununda ilerlemeye bağlı olduğu net söyleminde bulunduğu” sonucunu çıkardı.

Rum Yönetimi AB Yüksek Komiseri Joseph Borrell’in gayrı resmi AB Dış Konular Konseyi toplantısıyla ilgili dünkü değerlendirmesini de “TC-AB ilişkilerini doğrudan Kıbrıs sorunundaki ilerlemeye bağlanması açısından çok önemli” buldu.

Habere göre, Borrell, AB Dışişleri bakanlarının Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile “Türkiye’yi ve AB’yi etkileyen zorlukların nasıl göğüslenebileceğini, özellikle Doğu Akdeniz’deki istikrarı ve Kıbrıs sorununu görüştüğünü söyledi. Borrel Kıbrıs sorununun Türkiye-AB “ilişkilerini etkileyen en önemli konu” olarak niteledi, Rum Yönetimi de açıklamanın özellikle bu bölümüne özel bir önem atfetti.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis Rum Yönetimi'nin AB üyesi devletlerin ve AB yetkililerinin yaklaşımlarından büyük memnuniyet duyduğuna işaret etti.

“AB üyelerinin büyük çoğunluğunun, Kıbrıs sorununun Türkiye-AB ilişkilerindeki ilerlemenin temel parametresi olduğunu açıkça ifade ettiğini” söyleyen Letimbiotis “Türkiye-AB arasındaki bu diyaloğun devam etmesinin önemi, ancak aynı zamanda Kıbrıs sorunuyla bağlantısı kabul ediliyor.” dedi.

Gazete Rum Yönetimi'nin artık dikkatini, “Türkiye’nin olumlu sonuç çıkmasına ve Kıbrıs müzakerelerinin başlamasına katkı koyacağı ümidi ile New York’a çevirdiğini” de yazdı.

Fileleftheros’a göre, Hristodulidis, hükümetinin ortaklarından EDEK TC-AB ilişkilerinin yeniden ısınması çerçevesinde yapılmakta olan hareketlere dikkat edilmesini istedi. EDEK Başkanı Marinos Sizopulos “Türkiye’nin, Kıbrıs sorununa Avrupa müktesebatının ve AB’nin dört temel özgürlüğünün tam uygulandığı, demokratik, işleyebilir, adil çözüm niyeti yokken ek menfaat edinmesine katkı koymamak ve yardımcı olmamak için neyi kabul ettiğimiz ve ne beklediğimiz konusunda çok dikkatli olmalıyız.” ifadesini kullandı.

Alithia “Diyaloğun Yeniden başlaması İçin Çabalar Yoğunlaşıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde Joseph Borrell’in dün yaptığı değerlendirme açıklamasında dile getirdiği “Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın gayrı resmi AB Dış Konular Konseyi toplantısına davet edilmesinin, Kıbrıs sorununa çözüm aranması için diyalog sürecinin ilk adımı olacağı” görüşünü öne çıkardı ve Fidan’ın davet edilmesi aracılığıyla Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs sorununa bağlandığını” iddia etti.

Haravgi Joseph Borrell’in Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katıldığı gayrı resmi AB Dış Konular Konseyi toplantısını değerlendirdiği dünkü açıklamasını “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden başlaması İçin Diyalog Aranıyor” başlığıyla ve “Brüksel, Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlamasına götürecek bir yol arıyor” yorumuyla aktardı.

Politis de “Kıbrıs Sorunu Yüzünden Türkiye-Avrupa İlişkilerinde Zorluklar” başlığı altında özetledi.