Gladyatör’ün devam filminde başrol belli oldu

Gladyatör'ün 23 yıl sonra çekilecek devam filminde başrolü Normal People dizisiyle tanınan Paul Mescal'ın üstleneceği açıklandı. 26 yaşındaki Mescal'ın kast sürecinde başından beri ilk tercih olduğu belirtildi.

Russel Crowe ve Joaquin Phoenix’in başrolleri paylaştığı 2000 yapımı Gladyatör’ün yönetmeni Ridley Scott, 23 yıl sonra devam filmi için sete geri döneceğini açıklamıştı. Kast sürecinin başladığını ve çekimlerin mayısta start alabileceğini kaydeden Scott, yeni filmin hikayesiyle ilgili ayrıntı vermese de devam filminde Joaquin Phoenix’in canlandırdığı Commodus’un yeğeni Lucius’un hikayesinin anlatılması bekleniyor.

Russell Crowe'un hayranları ünlü oyuncunun Maximus karakteriyle devam filminde yer almasını umuyor.

Gladyatör, En İyi Film ve Crowe'un kazandığı En İyi Erkek Oyuncu dahil beş Oscar Ödülü kazanmıştı. Ridley Scott, son olarak Napoleon Bonaparte’ın hayatını konu alan ve Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı “Napoleon” filmi için kamera arkasına geçmişti.

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07/01/2023 13:25