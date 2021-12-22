“Glafkos” Yatağında sondaj çalışmaları başladı
Rum Enerji Bakanlığı, 10’uncu parselde yer alan “Glafdkos-2” yatağında doğrulama sondajı çalışmalarına dün başlandığını duyurdu
22/12/2021
Rum Enerji Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesinde” (MEB) yer alan 10’uncu parseldeki “Glafkos-2” isimli doğalgaz yatağında doğrulama sondajı çalışmalarının dün başladığını duyurdu.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Enerji Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Exxon Mobil-Qatar Petroleum şirketleri ortaklığının 10’uncu parselde yer alan “Glafdkos-2” yatağında doğrulama sondajı çalışmalarına dün başladığını duyurduğunu yazdılar.
Habere göre açıklamada, “Stena Forth” sondaj gemisinin çalışmalarına başladığı, önümüzdeki iki aylık süre zarfında sonuçların belli olmasının beklediği belirtildi.