Glafkos Yatağı'ndan iyi haber

Rum Enerji Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 10’uncu parseldeki “Glafkos-2” yatağında gerçekleştirilen ikinci doğrulama sondajının sonuçlarının, yüksek kalitede doğal gazın varlığını gösterdiğini iddia etti.

Politis gazetesi: “10’uncu Parseldeki Yatak – Kalite Yüksek, Miktar Sorun” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Enerji Bakanlığı’nın kamuoyuna dün yaptığı kısa bir açıklamayla, Exxon Mobil-Qatar Petroleum ortaklığının kullanım hakkına sahip olduğu “Glafkos-2” yatağında gerçekleştirilen ikinci doğrulama sondajının “yüksek kalitede doğal gazın varlığını ortaya koyduğunu” açıkladığını aktardı.

Gazete, “Glafkos-2” yatağındaki ikinci doğrulama sondajının sonuçlarının, doğal gazın kalitesinin yüksek olduğunu ortaya koyduğunu ancak doğal gazın miktarına ilişkin herhangi bir resmi açıklamanın henüz yapılmadığını belirtti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak, söz konusu yatakta mevcut olması öngörülen miktarın “5 – 8 tfc (küp feet)” olduğunu ancak yapılan doğrulama sondajının, söz konusu doğal gaz miktarının öngörülen bu miktardan daha az olduğunu ortaya koyduğunu iddia etti.

Haberde, söz konusu doğal gaz yatağındaki miktarın önümüzdeki günlerde kesinleşeceği ancak eldeki verilerin, mevcut miktarın öngörülenden az olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Öte yandan gazete, ENI-TOTAL ortaklığının da içerisinde bulunduğumuz yıl dahilinde iki sondaj gerçekleştirmesinin beklendiğini yazdı.

Doğrulama sondajlarından ilkinin 6’ıncı parseldeki “Kalipso” yatağında, ikincisinin ise 3’üncü parseldeki “Supya” yatağında yapılmasının planlandığını aktaran gazete, “Supya” parselinde daha önceki sondajın 2018 yılında Türkiye tarafından engellendiğini de hatırlattı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Glafkos’tan Haberler İyi”.

Haravgi: Glafkos’ta Yüksek Kalite Doğal Gaz”.

Fileleftheros: “Sondaj Bitti Ama Miktar Söylemediler”.

Bu habere tepkiniz:



22/03/2022 15:41