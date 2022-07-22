Gleison Bremer, Juventus'ta

Juventus, Torino'nun stoperi Gleison Bremer'i kadrosuna kattı.

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22/07/2022

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Gleison Bremer, Juventus'ta

De Ligt satıldıktan sonra defans hattına takviye yapmak isteyen Juventus, Torino'nun stoperi Gleison Bremer'i kadrosuna kattı.

Juventus, Torino'ya 41 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

İtalyan devi, 25 yaşındaki stoperle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Andrea Cambiaso, Angel Di Maria ve Paul Pogba'nın ardından Bremer, Juventus'un yaz dönemindeki dördüncü transferi oldu.

Brezilyalı Bremer, geçtiğimiz sezon 33 maçta forma bulurken 3 gol ile 1 asist kaydetti.

22/07/2022 10:18
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TAGS: Gleison Bremer, Juventus’ta
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