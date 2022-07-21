Gleison Bremer, Juventus'ta
Juventus, Torino'nun stoperi Gleison Bremer'i kadrosuna kattı.
21/07/2022
De Ligt satıldıktan sonra defans hattına takviye yapmak isteyen Juventus, Torino'nun stoperi Gleison Bremer'i kadrosuna kattı.
Juventus, Torino'ya 41 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
İtalyan devi, 25 yaşındaki stoperle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Andrea Cambiaso, Angel Di Maria ve Paul Pogba'nın ardından Bremer, Juventus'un yaz dönemindeki dördüncü transferi oldu.
Brezilyalı Bremer, geçtiğimiz sezon 33 maçta forma bulurken 3 gol ile 1 asist kaydetti.