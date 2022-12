Global Tütünde Zarar Azaltımı Araştırma Serisinin Yeni Raporu: “Tarihin Gerçek Yüzü”

İngiltere merkezli halk sağlığı kuruluşu Knowledge•Action•Change (K•A•C – Bilgi-Eylem-Değişim) Global Tütünde Zarar Azaltımı araştırma serisinin “Tarihin Gerçek Yüzü” başlıklı üçüncü raporunu yayımladı. Raporda tütünde zarar azaltılımına ilişkin doğru bilinen yanlışlar, zarar azaltımı stratejisinin tarihçesi ve dünya çapında sigaraya bağlı ölüm ve hastalıkları büyük ölçüde azaltabilecek stratejinin geleceği değerlendiriliyor.

Raporda, sigaraya bağlı hastalıkların birincil nedeninin nikotinin değil, tütün yandığında salınan binlerce kimyasalın neden olduğuna dikkat çekiliyor. Geçtiğimiz yirmi yıla ışık tutan rapor, yeni nesil riski azaltılmış tütün ürünlerinin doğuşuna bağlı olarak değişim gösteren tüketicilerin nikotin kullanım biçimleri, halk sağlığı verileri ve tütün kontrol kurumları ile geleneksel tütün endüstrisinin çalışmaları hakkında derinlemesine bir araştırma sunuyor. Bu ürünler arasında ısıtılan tütün ürünleri, e-sigaralar, tütünsüz nikotin kesecikleri ve İsveç tarzı snus gibi ürünler yer alıyor.

“Tütünde zarar azaltımı bize tarihi bir fırsat sunuyor. Buna seyirci kalmamalıyız.”

Global Tütünde Zarar Azaltımı Proje Lideri, Londra Imperial Koleji’nde Profesör Gerry Stimson: “Tütünün zararlarını azaltma potansiyelinin farkına varılmaması ve bundan yararlanılmaması, her yıl milyonlarca önlenebilir ölüm ve hastalık anlamına geliyor, özellikle en savunmasız ülkeleri ve toplulukları orantısız bir şekilde etkiliyor ve sürekli artan bir hastalık yüküne katkıda bulunuyor. Tütün kontrolünün, çok sınırlı kazanımlarına rağmen evrim geçirmemiş olması, 2030 yılına kadar ve bir sonraki nesilde dumansız bir geleceğe ulaşmaya yönelik arzu edilen hedefe ulaşılamayacağı anlamına geliyor. Tütünde zarar azaltılması bize tarihi bir fırsat sunuyor. Buna seyirci kalmamalıyız.”

Rapor, en büyük halk sağlığı kazanımlarını elde etmek, kimsenin geride kalmamasını sağlamak diğer bir deyişle sigara içen yetişkinleri kaderine terk etmemek için, her sigara kullanıcısının daha az riskli ürünlere erişme hakkına sahip olması gerektiğini savunuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nin Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nde benzer bir yaklaşımla tütünde zarar azaltımı stratejisi yer almasına rağmen bugüne kadar uygulamada göz ardı edildiği ifade ediliyor. Nikotin tüketimindeki yeni gelişmeler ışığında ve temel insan hakkı olan sağlık dikkate alındığında, azaltmanın artık uluslararası ve ulusal tütün kontrol çabalarına dahil edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Tüketici alımı yüksek gelirli ülkelerde yoğunlaşıyor

Araştırmada son 20 yılda 112 milyon yetişkin tüketicinin daha az riskli nikotin ürünleri kullanmaya başladığı tahmin edilirken, tüketici alımının şu an için yüksek gelirli ülkelerde yoğunlaştığı gözlemleniyor. Sigara kaynaklı hastalıkları azaltmak için daha zarar azaltma potansiyeli bulunan nikotion ürünlerinin potansiyelini değerlendirmeye çağıran uzmanlar yetişkin sigara tüketicilerinin daha az riskli alternatifler hakkında bilgi sahibi olması gerektiğine ve aksi takdirde bunun “birçok hayata mal olacağına” dikkat çekiyor.

Global sigara içme ve tütünde zarar azaltımı veri tabanı

Araştırma kapsamında hayata geçirilen veri haritalama projesi ile 200’e yakın ülkenin sigara içme profiline, riski azaltılmış ürünlere dair yasalarına ve diğer tütünde zarar azaltımı yöntem ve politikalarına dair güncel bilgilere ulaşılabiliyor. Kaynak Basın Bülteni: Global policymakers urged to seize potential of safer nicotine products to reduce smoking-related death and disease: failure to do so will cost many lives — Global State of Tobacco Harm Reduction (gsthr.org)

Bu habere tepkiniz:



28/12/2022 14:22