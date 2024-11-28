Globalgap sertifikalı üretim yapan üreticiler ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Globalgap sertifikalı üretim yapan üreticilerin ödendiğini duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada; 2024 yılı için Globalgap Sertifikalı üretim yapan ve ürün satışı gerçekleştiren 31 üreticiye, alanları üzerinden ve sertifikasyon ücreti olarak toplamda 2 milyon 466 bin 050 TL ödeme yapıldığı belirtildi. Üreticiler hakedişlerini Kooperatif Merkez Bankası ile aynı bankanın ilgili şubelerinden alabiliyor.