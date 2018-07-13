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Globalgap sertifikalı üretim yapan üreticilere destekleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2017 Globalgap Sertifikalı üretim yapan üreticilerin ek desteklerinin ödendiğini açıkladı

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13/07/2018

Globalgap sertifikalı üretim yapan üreticilere destekleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2017 Globalgap Sertifikalı üretim yapan üreticilerin ek desteklerinin ödendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Globalgap Sertifikalı Nar ve Narenciye üretimi yapan 40 üreticiye, alan bazlı ek destek ödemesi için toplam 351 bin 25 TL’lik ödemenin Kooperatif Merkez Bankası’na yatırıldığı kaydedildi.

Üreticilerin bankaların ilgili şubelerinden hakedişlerini alabileceği belirtildi.

 

 

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TAGS: global, haber, kıbrıs,
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