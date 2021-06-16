Gluten hassasiyetinin 10 belirtisi! Vücut böyle alarm veriyor

Gluten tahıllarda bol bulunan bir protein. Fazlası bağırsak içi dengeyi altüst edebiliyor. Hele bir de gluten alerjiniz var ve gizli ya da açık bir “Çölyak hastası” iseniz durumunuz daha da ciddileşiyor. Çölyak hastalarının glutenli yiyecekleri ağızlarına bile sürmemeleri gerekiyor.

Zira bu hastalarda gluten “ishal, gaz, karın ağrısı, yorgunluk, kansızlık, kilo kaybı” gibi sorunlara yol açıyor. Diğer taraftan sağlıklı pek çok kişi glutene alerjik olmasa da “duyarlı” olabiliyor.

Sağlık pratiğinde “gluten hassasiyeti/duyarlılığı” olarak tanımlanan bu sorun maalesef zannedilenden çok daha yaygın bir problem.

İşte gluten hassasiyetinin 10 önemli işareti...

1. Hazımsızlık, şişkinlik

2. Gaz ve karın ağrısı

3. Bulantı ve mide ağrıları

4. Kötü kokulu ve inatçı ishal atakları.

5. Halsizlik ve yorgunluk.

6. İştahsızlık ve kilo kaybı.

7. Kas, eklem ve baş ağrıları.

8. Tekrarlayan ağız yaraları, aft atakları

9. Dilde ağrılı şişme.

10. Depresif bir ruh hali.

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16/06/2021 09:36