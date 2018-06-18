Gmail artık yapay zekaya sahip!

Gmail, mobil platformdaki uygulamasını yapay zeka ile güncelledi. Artık iOS ve Android’de Gmail’in yapay zeka özelliklerini kullanabileceksiniz. Peki, mail uygulaması yeni özelliği ile neler sunuyor?

Google mail hizmeti olan Gmail için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Android için sunulan yapay zeka destekli bildirim seçeneği bugün iOS kullanıcılarının da beğenisine sunuldu. Peki, yapay zeka desteklibildirim özelliği nasıl çalışıyor?

Mail uygulamasına OTA üzerinden sunulan güncelleme ile uygulama artık bildirimleri algoritması sayesinde sizin alışkanlıklarınıza göre gösteriyor. AI yani yapay zeka sayesinde; uygulama yeni e-postaların sizin için önemli olup olmadığına karar veriyor ve buna göre bildirim gönderiyor.

iOS cihazınızdan uygulamanın Ayarlar > Hesap> Bildirimler > Sadece Yüksek Öncelikli seçeneğine giderek bu özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz. Kademe kademe olarak sunulan bu özellik henüz Türkiye‘de kullanıma sunulmadı.

Tahminlere göre; Google bu özelliği yerelleştirme yaptıktan sonra yaz ayları içerisinde Türk kullanıcılarınında beğenisine sunacak. AI destekli akıllı bildirimler sayesinde hem iPhone veya iPad‘inize daha az bildirim gelecek hem de bu sayede bataryanın ömründen tasarruf edeceksiniz.