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Gmail değişiyor: Telefondan girenler artık...

Gmail'e Android telefonları üzerinden girenler için sürpriz bir özellik sessiz sedasız yayınlandı. Yeni gelen güncellemeyle kullanıcıların yararlanabileceği bu özellik bakın ne işe yarayacak?

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10/06/2018

Gmail değişiyor: Telefondan girenler artık...
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Gmail kullanıcılarını sevindirecek minik bir güncelleme geldi. Android telefonlar için yayınlanan güncelleme beraberinde kullanıcıların fazlasıyla işine yarayacak bir özelliği getiriyor. Gmail uygulaması, bir süredir kaydırma hareketlerini destekliyor. Ancak sunulan seçenekler oldukça sınırlıydı: Okundu / okunmadı olarak işaretleme veya arşivleme / silme gibi seçenekler vardı.

Gmail 8.5.20 sürümü ile Google, kullanıcılara, sola veya sağa doğru kaydırma yaparken kaydırma hareketinin ne işe yarayacağını seçmek için beş farklı seçenek sunmaya başladı.

 

Güncelleme ile sola ve sağa kaydırma hareketlerini özelleştirmek mümkün. Bu özelleştirmeler ise: “Arşivleme, silme, okundu / okunmadı olarak işaretleme, taşıma ve sessize alma.”

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TAGS: gmail, telefon, haber, kıbrıs
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