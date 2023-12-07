GMB Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 6 ayda 314 köpek kısırlaştırıldı

Gazimağusa Belediyesi (GMB) bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sokak köpeklerinin sayısının azaltılması amacıyla başlatılan kısırlaştırma kampanyası kapsamında 6 ayda 314 köpek kısırlaştırıldı.

GMB’den yapılan yazılı açıklamada, uluslararası projeler ve Belediyenin kendi kaynaklarıyla barınakta kurulan yeni altyapı sayesinden yapılan operasyonlarla kısırlaştırılan köpekler rehabilitasyon süreci sonrası doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyor. Barınakta bulunan 434 köpeğin bakımı ve ihtiyaçlarının GMB tarafından karşılandığı da belirtilen açıklamada, barınaktaki köpeklerin sahiplenilmesi için başlatılan kampanyanın halktan beklenen ilgiyi görmediği ifade edildi.

Açıklamada, sokaktaki köpek sayısını etkileyen faktörlerden olan Gazimağusa çevresindeki yerleşim birimlerinden Gazimağusa’ya köpek atılması ve mezun olan öğrencilerin sokağa köpek atmasının da bu konuda verilen mücadeleyi olumsuz etkilediği kaydedildi. GMB Başkanı Süleyman Uluçay konuyla ilgili açıklamasında, Gazimağusa’daki köpekler konusuna şikâyetlerin arttığı dönemde, DND Homes direktörleri Ozan Dökmecioğlu ve Netice Dökmecioğlu’nun barınağın altyapısını geliştirerek önemli bir hizmet verilmesini sağladığını ifade ederek, bu tip yardımların çok önemli olduğunu vurguladı.

Kentteki köpek sayısının artmasının hem çocuklar hem de yaşlılara rahatsızlık verdiğini ve salgın hastalık tehlikesini ortaya çıkardığını söyleyen Uluçay, bunun da köpeklerin varlığıyla ilgili şikâyetleri artırdığını ifade etti.

Özellikle ülkesel olarak köpeklerin kayıt altına alınması ve diğer bölgelerde de barınaklar yapılması gerektiğini belirten Uluçay, ayrıca Gazimağusa’da öğrencilerin sahip olduğu köpeklerin kayıt altına alınması, pet-shoplardan satış sırasında ruhsat ve çipleme zorunluluğu getirilmesi ve öğrencilerin mezun olunduktan sonra köpekleri ortada bırakmaması için merkezi yönetim tarafından da yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini de vurguladı.

Uluçay ayrıca, “satın alma, sahiplen” diyerek yaptıkları kampanyanın devam ettiğini, halkımızın barınaktaki canları sahiplenmesi için çağrı yaptı.

Başkan Uluçay, Sağlık Şubesi Amiri İlke Sabit Soyer ile birlikte kısırlaştırma ameliyatlarını yapan Serten Tekbıyık’a, barınak personeline, bugüne kadar barınaktan köpek sahiplenen ve köpeklere mama bağışında bulunan tüm kurum, kuruluşlara ve halka teşekkür etti.