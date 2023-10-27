GMB ile MASTOP stratejik plan için toplandı

Gazimağusa Belediyesi, stratejik plan toplantısında dün Mağusa Sivil Toplum Platformu (MASTOP) ile bir araya geldi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Gazimağusa ile ilgili yürütülen stratejik plan çalışmalarının Gazimağusa’da bulunan sivil toplum örgütlerine aktarıldığı toplantıya, 23 sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Gazimağusa Belediyesi Bora Atun Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda oluşturulacak stratejik plan için görüş alışverişinde bulunuldu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay toplantının başında yaptığı açılış konuşmasında, bu tür toplantılarla Gazimağusa’da hem birlik ve dayanışmayı hem de unutulmaya yüz tutan sevgi ve saygı çerçevesinde çalışmayı hatırlatarak, kent için birlikte çalışma yürütüleceğini kaydetti.

Gazimağusa Stratejik Plan çalışmasında Gazimağusa Belediyesi için gönüllü katkı koyan İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Eski Müdürü Erkan Tekeli’nin de yaptığı konuşmada, çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdiği aktarıldı.