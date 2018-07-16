GMB Plaj Tenis Turnuvası Tamamlandı

Ismet Ezel



Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından organize edilen "4.Plaj Tenis Turnuvası" önceki gün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü puanlı olarak düzenlemiş olduğu turnuvaya, Çiftler erkeler, Çift Kadınlar, Karışık Çiftler ve Küçükler olmak üzere toplam 4 kategoride yapıldı. Kocareis Plajı'nda gerçekleştirilen plaj tenis

turnuvasına ilgi yüksek olurken, turnuvada Çift Erkelerde 20, Çift Kadınlar 4, Karışık Çiftler 14, Minikler 12 olmak üzere toplam 50 takım toplam 100 sporcu kıyasıya mücadele ederek şampiyonluk mücadelesi verdi. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından organize edilen "4.Plaj Tenis Turnuvası" Tenis severler aşırı sıcak altında dereceye girebilmek için mücadele ederken, Baş hakem Ece Karabatak, hakemler Ümit Çağlayan, Ali Gencer, Olgaç Akşaç yönetiminde üç gün boyunca 45 maç büyükler, 18 maç miniklerde toplam 63 karşılaşma oynandı.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü

tarafından organize edilen puanlı 4.Plaj Tenis Turnuvası'nda dereceye

girenle şöyle oluştu.

Çift Erkeler

1.Mehmet Sonat-Yarkın Kuloğlu

2.Florin Sorodoc-Orhan Azizioğlu

Çift Erkekler Alt Grup

1.Hasan Gazioğlu-Sercan Erozan

2.Hasan Baybars-Hasan Doğan

Çift Kadınlar

1.Vivien Loardache-Saadet Aktuğlu

2.Şafak Güzoğlu-Rahme Veziroğlu

3.Nergiz Menemenci-İzem Civisilli

4.Özay Baturçu-Pınar Berk

Karışık Çiftler

1.Saadet Aktuğlu-Mehmet Sonat

2.Ecem Açıkel-Avni Ersuner

Karışık Çiftler Alt Grup

1.Hazan Ali Akhisar-Melis Mevlit

2.Ragıp Ratip-Nina Ratip

Küçükler

1.Elçin Özbilen-Gökhun Gazioğlu

2.Aren Baybars-Nadir Çınarlı

Küçükler Alt Grup

1.Yağmur Kurt-Ege Kurt

2.Çise Tuğcu-Doğa Özdi